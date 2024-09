Norris domina il Gp di Singapore Sul podio anche Verstappen e Piastri

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Landoil Gp die si aggiudica con la McLaren il suo terzo successo stagionale. Il pilota britannico ci è imposto davanti alla Red Bull di un redivivo Max, che però non trova la vittoria per l'ottava gara consecutiva. Terzo posto per l'altra McLaren di Oscarche precede L'articoloil Gp di. Sulproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.