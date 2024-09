Monza-Bologna Nesta | In Serie A non puoi sbagliare nulla ma ho segnali positivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Nel primo tempo siamo partiti benissimo. Dopo il gol ci siamo persi qualche minuto e poi abbiamo pareggiato con merito con un grande gol. Nella ripresa abbiamo preso un altro gol evitabile, ma non siamo stati così inferiori al. InA non. Restano comunque. Abbiamo messo in difficoltà gli avversari. Bisogna migliorare le scelte giuste negli ultimi metri”. Lo ha detto il tecnico del, Alessandroin conferenza stampa, dopo la sconfitta casalinga col. “Dobbiamo ragionare con lo staff sui gol subiti negli ultimi minuti di partita. Sta a noi capire le motivazioni – aggiunge il tecnico -. Finora siamo sempre stati all’altezza degli avversari, con la Fiorentina siamo stati raggiunti, con l’Inter dovevamo vincere. Abbiamo sempre battagliato e lo faremo sempre, anche a Napoli.