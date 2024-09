LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Norris sta demolendo Verstappen Ordine di scuderia in casa Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Giro 51/62: siamo nelle fasi finali della gara e, udite udite, non abbiamo ancora parlato di Safety Car. Non è mai successo che anon uscisse Giro 51/62: Leclerc attacca subito Hamilton e lo passa senza problemi in curva 5. Ora Russell a 8.2. Giro 50/62: Leclerc continua nella sua rimonta e si porta a a 1.4 da Hamilton, con Russell a 8.4. Davanticontinua nella sua gara in solitaria. Giro 49/62:demolisce il record!! 1:34.925!! Spa-ven-to-so!!!!!!! Giro 49/62: Leclerc ancora in 1:35.758 si porta a 4.6 da Hamilton e 10.9 da Russell. Giro 48/62: clamoroso!!3 giri fa ha toccato di nuovo il muro!! In ingresso curva è andato troppo largo e ha toccato sul lato! Che rischiiiiiiiii! Giro 48/62: Leclerc spettacolare! 1:35.371! Il monegasco si porta a 6.8 da Hamilton e 11.8 da Russell.