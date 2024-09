LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | Ganna insegue Evenepoel dopo il primo intermedio

Leggi tutta la notizia su oasport

16.59 Termina la gara di Tobias Foss. Il campione del mondo 2022 taglia il traguardo con 50? di ritardo da Affini. 16.57 Inizia il tratto in salita per. Ricordiamo che prima del secondo intertempo ci saranno 600 metri all'8.5% di pendenza media. 16.56 Al secondo intertempo Stefen Kung transita in quinta posizione con un ritardo di 39? da Vine. Lo svizzero ha perso molto in salita scivolando anche alle spalle di Affini. 16.55 Terzo tempo all'arrivo per Victor Campenaerts. 16.54 Miglior tempo per Jay Vine in 32:37.65. L'australiano ha 18? di vantaggio su Affini. 16.54 È atteso al secondo intertempo Jay Vine. 16.53 Affini è stato strepitoso nell'ultima decina di chilometri in cui la strada è totalmente pianeggiante. 16.53 Queste le prime 5 posizione provvisorie all'arrivo: 1 AFFINI Edoardo 53.