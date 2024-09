Il piano terapeutico si estende | Nel dramma tutti hanno bisogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Subito il sostegno psicologico, d’emergenza, ai compagni e ai genitori della classe di Lorenzo. Poi ai docenti e alle classi dei due cugini. E, dai giorni scorsi, a tutta la comunità scolastica che è entrata in rapporto con il 12enne e con Riccardo, il 17enne che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ha ucciso a coltellate tutta la sua famiglia. "- spiega Antonella Caniato, dirigente scolastica della media Allende e vicesindaca -. L’altro pomeriggio è stato organizzato un incontro anche per gli ex compagni di Lorenzo, che orainiziato le superiori. Sono venuti fuori dall’orario scolastico, su richiesta dei genitori, per cercare di tirare fuori le loro angosce". Settimana prossima ci sarà un nuovo incontro nelle classi con l’équipe di professionisti Emdr, specializzati proprio nella gestione dei traumi.