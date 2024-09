I leopardiani di scena a L’Aquila Out Melchiorri davanti si punta su Sbaffo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Non bastavano, evidentemente, le incredibili traversie subite in avvio di stagione e che rischiano di mettere a dura prova anche i più resilienti: per la Recanatese ci si è messo anche il calendario che oggi propone la trasferta a, nello splendido stadio "Gran Sasso d’Italia", contro i rossoblù abruzzesi cheno, senza mezzi termini, alla vittoria del campionato e che molti considerano la testa di serie numero 1 del girone F. Sontuosa la loro campagna di rafforzamento estiva condotta a suon di argomenti convincenti, affidandosi, dopo le dimissioni di Cappellacci ad inizio agosto, ad un nome che ai sostenitori giallorossi provoca molto più di un brivido, Giovanni Pagliari, proprio uno degli artefici principali di tre anni memorabili.