Da Noi… a Ruota Libera nuovo appuntamento | gli ospiti

(Di domenica 22 settembre 2024) Da Noi a, un: ecco glie le anticipazioni Nek e Francesco Renga, che dopo il successo dell’ultimo Festival di Sanremo e del tour estivo, sono protagonisti di una serie di live anche nei teatri; Emma D’Aquino, già tra i volti più popolari del Tg1, che dal 14 settembre è anche alla guida, ogni sabato pomeriggio su Rai 1, del programma di approfondimento “Sabato in diretta”; e Stefano Fresi, che dal 12 settembre è protagonista della nuova serie di Rai1 “Kostas”, in cui interpreta il commissario ateniese Kostas Charitos, nato dalla penna di Petros Markaris. Sono alcuni deglidi Francesca Fialdini a “Da noi a”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 settembre, alle 17.20 su Rai 1.