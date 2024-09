Cina | convention su innovazioni settore manifatturiero nell’Anhui 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Hefei, 22 set – (Xinhua) – Visitatori si informano in merito alla BYD Yangwang U9 presso la 2024 World Manufacturinga Hefei, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il 20 settembre 2024. La 2024 World Manufacturingsi e’ aperta venerdi’ a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell’Anhui, mettendo in evidenza i piu’ recenti prodotti enel. Diverse nuove modalita’ di trasporto, come il treno monorotaia a sella, velivoli elettrici senza pilota a decollo e atterraggio verticale, e veicoli a nuova energia, hanno attirato l’attenzione delle persone alla. (Xin) Agenzia Xinhua