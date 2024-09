Animali fondamentali per l’inclusione sociale Torna UniAmo Lodi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La seconda edizione del festival “” è pronta a partire, con tre giorni dedicati alall’interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienzedella Statale di Milano. Con numerose attività dal 3 al 5 ottobre si vuole raccontare come glipossono giocare un ruolo chiave nel facilitare. Durante l’evento i partecipanti avranno l‘opportunità di immergersi in una serie di attività, alcune aperte alla cittadinanza e altre alle scuole. Il via alle 17.30 di giovedì 3 coi saluti istituzionali. Alle 19.15 ci sarà uno spettacolo teatrale di Puntozero teatro Beccaria, dal titolo Errare humanum est, in aula L04. Il 4 ottobre la mattina sarà riservata alle scuole, con proiezioni video e cortometraggi e laboratori esperienziali dalle 10.15 alle 12.15. Il pomeriggio altri laboratori fino alle 16.30 riservati.