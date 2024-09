Un aperitivo gratis con Abramo Offriamo noi da bere a chi lo accompagna qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Reggio Emilia, 21 settembre 2024 – Quante volte, soprattutto in centro storico, vi sarà capitato di incrociare il volto noto diOrlandini, reggiano doc di 63 anni, munito di sigaretta di ordinanza o intento a sorseggiare un caffè. Personaggio mai banale,è diventato famoso per aver partecipato a film importanti lavorando con Pupi Avati, Nanni Moretti, Terry Gilliam, Dino Risi e tanti altri, ma celebre anche per i suoi quadri. Il suo apice di notorietà fu toccato nel pieno degli anni ‘90 con la partecipazione alla trasmissione televisiva ’Sgarbi Quotidiani’, in onda su Canale 5 doveinterpretava l’assistente di Vittorio Sgarbi e prima della sigla introduceva l’argomento della puntata. Da qualche tempo,si trova al ricovero cittadino Omozzoli Parisetti ma le tante persone che gli vogliono bene non lo hanno dimenticato.