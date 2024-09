Toscana diffusa Giani | Misure economiche importanti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024): “, non solo una legge, non solo un iter istituzionale, sottolinea Regioneall’incontro al Palaffari. Presenti sindaci, rappresentanze istituzionali e delle categoriee sociali. Presente anche Ancicon la responsabile di settore Marina Lauri. La giunta regionale, gli assessori regionali per la proposta di legge approvata dalla giunta e ora all’esame del Consiglio regionale; presente in sala il presidente del Consiglio regionale dellaAntonio Mazzeo. Mazzeo: “La nostraè una terra dove si intrecciano colline verdi, borghi medievali e città d’arte. Un territorio ricco di storia e tradizioni, dove ogni angolo ha una storia da raccontare.