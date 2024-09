Thiago Motta prova a smorzare su Vlahovic | Sta bene e non ha problemi fisici Ha fatto un buon primo tempo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) L’allenatore della Juve,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli Le parole di? «Stae non ha. Haunaiutando la squadra attaccando la profondità , anche se ce ne era poca perché il Napoli ti viene a pressare e ti limita. Abbiamounaa prestazione tranne che negli ultimi metri dove dobbiamo migliorare» Più qualità negli ultimi 30 metri? «Se una squadra si difende non è facile per nessuno. Oggi siamo arrivati sino a là dimostrando che abbiamo qualità per farlo, poi però devi cambiare passo. Il Napoli ha difesol’area di rigore, ma la nostra strada è quella giusta» Risposte avute dai big match che non abbiamo vinto? «Bisogna fare qualcosa in più, abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare.