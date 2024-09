Pillole di gossip i protagonisti della settimana | Da Fedez e Tony Effe a Sabrina Salerno e Guenda Goria ma anche l’addio a Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Dall’intervento diper un tumore al seno alla crisi del rapporto trae il compagno Mirko, mail dissing trache tirano in ballo Chiara Ferragni e la morte diÉ una vera e propria guerra a colpi di rime quella che ha tenuto banco questatra due rapper. Stiamo parlando di. I due non hanno certo risparmiato Chiara Ferragni e Federico ha tirato in ballo il caso di beneficenza e il messaggio vocale mandato al rapper rivale. Questaè stata costellatada un duro colpo per il mondo del calcio e per tutti. All’età di 59 anni si è spento il calciatore, eroe del calcio eNazionale. Un annuncio su Instagram fatto daha fatto allarmare i fan. La cantante è stata operata per un nodulo maligno al seno.