Paola Marella morta l’architetta volto di Real Time | aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Si è spenta, architettadelle famose trasmissioni dicome Cercasi Casa Disperatamente e Vendo Casa Disperatamente., il successo con Cerco Casa Disperatamente La conduttrice61ed è venuta mancare a causa di un tumore. Sposata con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, è diventata madre nel 1995 di Nicola, il suo unico figlio. Milanese di nascita, consegue la laurea nel 1988 in Architettura degli interni, per poi muovere i primi passi nel mondo immobiliare come agente, per poi aprire una società propria nel 1993. Nel 2007 il debutto sul piccolo schermo dove la vediamo alla conduzione del programma Cerco Casa Disperatamente su: parallelamente conduce la professione di architetto.