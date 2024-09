Favoriti Motogp Misano 2 | Bagnaia e Martin al top Marquez paga la qualifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)Adriatico, 21 settembre 2024 – Monologo Ducati a2. Un duello all’ultima curva tra Jorgee Pecco, i quali hanno messo in mostra la loro netta superiorità sul resto del gruppo, anche se Enea Bastianini può provarci fino alla fine. Sembra essersi di nuovo ristretto ai primi due il duello iridato con Marclimitato dall’ennesimadeludente ma comunque con un passo inferiore rispetto ai leader con la moto 2024. Due record della pista in due giorni per Pecco e vittoria spettacolare in Sprint Race:esulta. Adesso il numero uno punta al bersaglio grosso nella gara domenicale e che varrebbe anche il sorpasso in classifica su. Ducati invece continua a comandare con i primi quattro posti del sabato occupati da Desmosedici.