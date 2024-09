Eroina e cocaina nascosta nelle parti intime | arrestato ed espulso

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024) PISA – Trovato con la droga all’interno di un affittacamere,. L’uomo, uno straniero, durante una serie di controlli della Squadra Mobile di Pisa, alla vista degli operatori, ha provato a darsi alla fuga passando dal balcone della camera da lui occupata. Una volta fermato è stato trovato in possesso di 60 grammi die 24 grammi diche nascondeva. Sono stati, inoltre, rinvenuti oltre mille euro in banconote di piccolo taglio, nonché un bilancino di precisione. Per tali ragioni, il personale della Squadra Mobile e della Squadra Volanti, di intesa con il pm di turno della locale procura hal’uomo, di origine tunisina. All’esito del giudizio direttissimo l’, ottenuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria, è statomediante accompagnamento nel paese di origine.