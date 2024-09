Elisa Massa Pd | Via Zignola mistero sulla rottura Per la destra è sempre colpa di altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), consigliera comunale del Pd e vice presidente del consiglio comunale di Forlì, come va nella sua Villanova? "Abito nelle vicinanze di uno dei rii che confluiscono nel Montone: abbiamo passato la notte svegli con l’acqua che ci girava attorno, ma a noi è andata bene. Moltidella mia zona invece sono stati allagati. Ci sono persone che erano rientrate a luglio, dopo aver sistemato la casa colpita dall’alluvione del maggio dello scorso anno, e ora hanno avuto un metro di acqua in casa. Tanti‘fortunatamente’ hanno visto allagati garage e cantine, ma salve le case". Com’è lo stato d’animo di chi è stato colpito dall’alluvione? "C’è una grande rabbia anche perché si è rotto l’argine in uno dei punti che era stato ripristinato dopo l’alluvione del 2023". Si tratta quindi di lavori fatti male? "Ho parlato con i tecnici dell’unità di bacino.