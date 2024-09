Danilo Petrucci prima vittoria nel Mondiale Superbike a Cremona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024)festeggia il primo trionfo nelè risorto, tornando velocemente il campione che è sempre stato. Lagara di, nel week end e nella storia, battezza una prestazione imperiale: ha recuperato in un baleno la retrocessione in seconda fila per i fattacci con Remy Gardner del giorno, è stato calmo nelle prime battute, poi ha sfoderato gli artigli. Nicolò Bulega, che era partito davanti, non ha opposto grande resistenza, al ducatista ufficiale bastano i 20 punti che lo proiettano a soli 35 punti dal povero Toprak costretto ai box. Invece è andata male ad Andrea Iannone. Era stato il primo a superare Bulega, ma una volta subìto l’attacco diha perso il controllo e addio sogni di gloria. Un successo conquistato in Gara1 nel round delCircuit, dove si correva per lavolta con tutte le incognite del caso.