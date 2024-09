Classi ghetto con soli stranieri a Fondi | trovata la soluzione dopo riunione fiume

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024)giorni di tensioni e discussioni, è stata raggiunta unacondivisa per affrontare il problema delle “” all’istituto Alfredo Aspri di. La questione era nata a seguito del trasferimento di molti alunni italiani, che aveva lasciato nelleuna maggioranza di studenti di origine straniera, in particolare della comunità indiana. L’accordo e la redistribuzione In un incontro tra la dirigente scolastica Adriana Izzo, il sindaco Beniamino Maschietto, il vicesindaco Vincenzo Carnevale e i genitori degli alunni coinvolti, è stata concordata una redistribuzione degli studentinelle altre scuole elementari della città. L’intento è di riequilibrare la composizione etnica delle, evitando concentrazioni troppo elevate di studentiin una sola scuola.