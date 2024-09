Basket la Virtus Bologna raggiunge Milano nella finale in Supercoppa Ma che rischi con Napoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Lal’Olimpiadella2024. I vicecampioni d’Italia hanno superatoper 96-87seconda semidisputata oggi. Una partita dalle tre facce, con lache domina il primo tempo e l’ultimo parziale, ma nel terzo periodo vedecompiere una clamorosa rimonta che rende la sfida avvincente fino alla fine. Merito, soprattutto, di Zach Copeland, scatenato e autore di 30 punti. Guardando sempre al tabellino, in casadecisive le prestazioni di Tornike Shengelia, autore di 21 punti pesantissimi, così come Daniel Hackett con 13, così come Will Clyburn e Matt Morgan. Per, invece, oltre a Copeland da segnalare i 15 punti dell’exKevin Pangos. Parte molto bene, che nei primi minuti domina il parquet e trova un parziale di 7-1.