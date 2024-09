Acciaierie Jsw a ottobre stop alle linee di produzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Si fermano alediJsw di Piombino. I magazzini sono pieni e non ci sono nuove commesse per le rotaie. Commesse statali di Rfi legate alla partenza del nuovo accordo di programma, che Jsw di fatto tiene in stallo perché non ha ratificato ancora l’intesa per la suddivisione delle aree industriali con Metinvest Danieli che ha presentato il progetto per realizzare a Piombino unaGreen da due miliardi di euro. Un piano di rilancio per il polo siderurgico già pronto e presentato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso dopo l’incontro con aziende e sindacati, ma che ad oggi è inceppato dalla mancanza di una firma sull’intesa per la divisione delle aree demaniali tra Jsw e Metinvest.