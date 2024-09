Vitamina B1 | cos’è a cosa serve e dove si trova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) LaB1, conosciuta anche con il nome di tiamina, è la prima delle vitamine del gruppo B ad essere stata scoperta intorno al XX secolo. A tutti sarà capitato di leggere sulla confezione di qualche integratore energizzante la presenza di tale. Il suo ruolo è fondamentale, infatti, proprio per l’ottenimento di energia (sottoforma di ATP) a partire dagli alimenti che ogni giorno si inseriscono nella dieta e non solo. Il giusto apporto di tiamina alimentare è importantissimo per il benessere di muscoli, cuore, sistema nervoso e tanti altri organi e tessuti del corpo umano. In questo articolo del magazine di Di Lei cercheremo di inquadrare questaidrosolubile, esplorando in dettaglio, a, in quali alimenti si, e tutti i benefici che apporta al nostro organismo.