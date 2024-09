VIDEO Palazzo Trevisani il telone che svela il futuro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i lavori di restauro conservativo a, edificio storico di Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino. Oggi 20 settembre non è un giorno come gli altri, perché gli avellinesi potranno vedere quale forma prenderà ilad opera completata. Nella tarda mattinata, verso le 12.00, calata una mesh che andrà a ricoprire l’intera facciata dell’immobile e sarà rappresentato il progetto finito e realizzato dagli ingegneri e architetti di Bono Ingegneria. Non più uno scheletro al centro della città , ma la prospettiva di vedere una immagine delcorso.trae il nome da una famiglia di Montella, che si trasferì nell’ottocento dello scorso secolo nella città capoluogo. L’immobile è uno dei più antichi presenti ad Avellino, che una volta affacciava su “Viale dei Pioppi” denominato dal 1863 Corso Vittorio Emanuele II.