Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 20 settembre 2024)DEL 19 SETTEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE DITRA LA FARNESINA E L USCITA DELLA BATTERI ANOMENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI POI SI RALLENTA PE RTRAFFICO SULLA FLAMINIA E LA TIBURTINA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PROSEGUE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE 17:00 NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL POSSIBILI STOP PER BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E LA LINEA TERMINI-CENTOCELLE.