Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 12:30 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE DI Roma TRA LA FARNESINA E L USCITA DELLA BATTERI ANOMENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI POI SI RALLENTA PE RTRAFFICO SULLA FLAMINIA E LA TIBURTINA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PROSEGUE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO FINO ALLE ORE 17:00 NELLA CAPITALE L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL POSSIBILI STOP PER BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E LA LINEA TERMINI-CENTOCELLE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 10:30 - DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
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