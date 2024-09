Tacchinardi | Mi aspetto un Napoli che lascia pochi spazi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alessio, ex calciatore della Juventus, è intervenuto a RadioCapri durante Bordocampo. Queste le sue parole: Domani giornata molto importante per il calcio italiano: uno dei più grandi big match, di quelli che devi assaporare bene. Un tuo pronostico: come vedi entrambe le squadre e cosa pensi del ritorno di Antonio Conte, con la tuta del, allo Juventus Stadium? Il pronostico non è facile perché si vanno ad affrontare due squadre che dopo l’Inter, possono potenzialmente crescere enormemente. L’Inter è una corazzata. Sono due squadre che possono vincere lo Scudetto. Tuttavia è ancora presto e anche il risultato di domani non è attendibile, poiché è ancora presto. Però il risultato finale può incidere diversamente: può dare autostima, può dare convinzione. Sono due squadre che sono cresciute e che cresceranno ancora nell’arco della stagione.