Superbike | Danilo Petrucci voglia matta di Cremona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto pronto, ormai, per il primo (storico) round che lacorrerà sulla pista di, in Italia. Una prima volta che esalta davvero tutto quanti, soprattutto i centauri italiani della categoria delle derivate che potranno contare, ovviamente, sull’affetto del pubblico casalingo. Uno dei più acclamati, insieme a Nicolò Bulega che proverà ad accorciare in classifica sul primo posto del fenomenale turco di BMW, sarà, secondo nell’ultima prova corsa dalla SBK a Magny-Cours, in Francia. Il ternano è pronto per immergersi in questa nuova sfida e non vede l’ora di scendere in pista con la sua Barni Spark Racing. Le dichiarazioni didi Barni Spark Racing Team (Credit foto – pagina Facebook del pilota ternano)“Non mi aspettato di guidare da solo per tutta Gara 2.