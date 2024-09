Saudi League Pioli parte bene | l’Al Nassr batte 3-0 l’Al-Ettifaq

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Buona la prima per Stefanoin Arabiata. Nella gara valevole per la quarta giornata diallenato dall’ex Milan ha battuto 3-0, salendo così a quota 8 punti in classifica. All’esordio in panchinaha schierato un 4-2-3-1 con tutto l’arsenale offensivo in campo: Angelo, Talisca e Mane a supporto di Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 al 33? ha realizzato il calcio di rigore dell’1-0, risultato che ha accompagnato le squadre all’intervallo. Al 56? è Al Najdi a firmare il 2-0, prima del tris definitivo realizzato da Talisca al 71? su suggerimento di Mane. Le statistiche legittimano i tre punti a favore del, che ha calciato in porta otto volte contro le due conclusioni nello specchio del, che schierava Fofana, Wijnaldum e Dembele dal 1?. Nel prossimo turno la squadra di Stefanodovrà vedersela controWehda.