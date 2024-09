Sant’Angelo in Vado viaggio gustoso nella patria del Re Tartufo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal 23 al 29 settembre la ‘Capitale al quadrato’ del progetto ‘50x50’ dedicato alle eccellenze della provincia èin. Nel programma, proposte per tutti tra arte, archeologia, ceramica, musica, poesia e natura. "Cosa c’è Dop" si fermerà in un angolo dell’alta valle del Metauro, dove la caccia all’oro nei boschi si trasmette di generazione in generazione. Non a caso, la capitale della Massa Trabaria vanta un record impossibile da eguagliare: 1.200 tesserati raccoglitori di funghi e tartufi per una città grande 3.900 abitanti. Perché qui, la "caccia" non è una pratica ma un "dono" fatto di luoghi, di areali e di legami con i propri cani ed anche un talento che si coltiva gelosamente in famiglia.