Oxfam l’organizzazione al lavoro per il nuovo anno scolastico in Toscana a fianco di centinaia di docenti e oltre 7 000 studenti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Creare una scuola inclusiva, in grado di formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le tante sfide del presente, contrastando al contempo la povertà educativa e l'abbandono. Con questo obiettivo riparte l’impegno diper il, aldi7.000e 400delle scuole toscane. “In Italia, nel 2023, il tasso di abbandonoè arrivato al 10,5%. Un dato che per quanto in miglioramento è ancora lontano dall'obiettivo europeo di ridurre il tasso di abbandono precoce al 9% entro il 2030, e che evidenzia quanta strada ci sia ancora da fare sia a livello nazionale che in