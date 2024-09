Omicidio di Sofia Castelli l’ex fidanzato condannato a 24 anni | la sentenza diventa definitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cologno Monzese (Milano), 20 settembre 2024 -ladi condanna a 24di reclusione per Zakaria Atqaoui, il 23enne italo-marocchino che all'alba del 29 luglio 2023 ha ucciso con 8 coltellate nel sonno la ex 20ennenella casa della ragazza a Cologno Monzese.a 24di reclusione La Procura di Monza aveva chiesto per l'imputato divolontario aggravato da premeditazione, futili motivi e uso del mezzo insidioso, quello di nascondersi nell'abitazione della vittima per tenderle l'agguato mortale, la condanna all'ergastolo ma la Corte di Assise di Monza ha ritenuto che il giovane abbia ucciso "con coscienza e volontà", ma che meriti le attenuanti generiche per il suo "comportamento collaborativo" e per la giovane età e lo stato di incensuratezza.