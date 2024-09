Omicidio Bergamini La Procura | Denis soffocato e poi disteso sull’asfalto Fu un delitto passionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Cristina Rufini "è morto, con una sciarpa o con un sacchetto di plastica. O forse con una pressione delle mani da dietro. E solo in un secondo momento il corpoe poi sormontato dal camion". Il calcaitore argentano ucciso il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico era già morto quando il camion lo investì. Nessun tuffo come in piscina. "La Internò dice il falso – ha sottolineato ancora il pm Luca Primicerio – così come Pisano (il conducente del camion, ndr) – così come Pisano che ci ha offerto più versioni nel corso delle sue testimonianze". E’ uno dei passaggi più importanti della prima parte della requisitoria che ieri davanti alla Corte di Assise di Cosenza ha aperto la ripresa del processo contro l’ex fidanzata di, Isabella Internò, accusata dipremeditato, in concorso con ignoti".