Moments Musicaux saluta l’autunno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) "L’Estate sta finendo" cantavano a fine anni Ottanta i Righeira ed effettivamente sia dal punto di vista meteorologico che sotto il profilo del calendario la stagione delle vacanze sta ormai volgendo al termine, ma a San Quirico in collina è tutto pronto per un autunno all’insegna della buona musica. Domenica prossima alle 18 presso la sede dell’associazione Prima Materia, nella frazione di Montespertoli, prenderà infatti il via una nuova edizione della rassegna "". La rassegna Momentha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera "comunità musicale", dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.