Mercoledì 2 | prima clip dalla seconda stagione

(Di venerdì 20 settembre 2024)2:Nell’ambito della Geeked Week di Netflix, lo streamer ha reso magico il macabro pubblicando uno speciale dietro le quinte sulla realizzazione delladi. Dura solo 48 secondi, ma ladella serie diretta da Tim Burton, che ha trasformato Jenna Ortega in una star, offre ai fan una buona visione di ciò che ci si può aspettare nei corridoi della Nevermore Academy per la prossima, anche se Wednesday stessa ha detto che non può mostrarci di più, per evitare che i nostri occhi inizino a sanguinare. Anche se a lei sembra un piacere. Il video vede anche il ritorno sulla scena di attori del calibro di Burton, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman. Già ad aprile era stato annunciato che una serie di grandi nomi si sarebbero aggiunti al cast sia come regular della serie che come guest star.