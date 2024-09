Loredana Lecciso corre ad abbracciare Clarissa Burt ma lei non la riconosce Ecco cosa è successo al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Breve momento di imbarazzo nella casa del. Protagonista della ‘gaffe’ è, attrice italo-americana entrata nel cast del reality targato Mediaset già nella prima puntata. Ieri sera, infatti, è andata in onda la seconda diretta del reality targato Canale5, in cui di certo non sono mancate le emozioni. Oltre alla commozione per il racconto di Ilaria Galassi, nella casa più spiata d’Italia c’è stato anche un breve siparietto simpatico durante l’ingresso di Amandanella competizione. La nuova connte, che andrà a sostiuire Lino Giuliano, squalificato dopo un commento omofobo sui social, è stata accompagnata dalla più nota sorella,, che ha già partecipato ad altre trasmissioni televisive, tra cui L’Isola dei Famosi, nell’ormai lontano 2010.