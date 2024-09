L’illusione dell’identità e il senso di smarrimento che esistono solo nell’adolescenza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Eccolo, il malinteso. Il malinteso che aveva messo radici tra noi e che sarebbe stato impossibile da sradicare, il fraintendimento che emergeva a tradimento, pure se non avremmo mai saputo definirlo, riconoscerlo, metterlo a fuoco. Nessuna conosceva davvero l’altra. Era una verità che ci precedeva. Combatterla, sarebbe stato impossibile. Essendo costrette a temere lo sguardo di chi avevamo accanto o di fronte, non eravamo libere, non eravamo libere di essere noi stesse. Dovevamo essere ciò che eravamo sempre state. Questa era la richiesta malsana, occulta delle ore spese insieme e non corrispondeva soltanto alla paura della sonda e delle sue conseguenze. Conteneva anche un desiderio inespresso, sempre frustrato di linearità, di durata. Dato che avevamo scarsa fiducia nell’avvenire, l’adolescenza aveva assunto le sembianze di un rifugio in cui ci tenevamo prigioniere.