Le minacce contro la Superlega erano illegali | ora lo ammette anche Tebas che le organizzò

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quando minacciavano club e giocatori di essere esclusi e squalificati dalle competizioni Uefa e Fifa, gli oppositori alla nascita dellasapevano di compiere un atto non consentito. Eppure andarono avanti comunque, in quelle frenetiche settimane della primavera 2021 in cui il progetto alternativo alla Champions League di Nyon vide la luce per poi svanire nell'arco di una manciata di ore. Colpito e affondato da una certa inadeguatezza comunicativa nell'annunciarlo, un blitz nottetempo dei maggio club europei, quasi fosse un colpo di stato -, madalla contraerea violentissima delle sanzioni minacciate dalla Uefa e dalle federazioni nazionali.