Le 5 migliori app per risparmiare sui prezzi del carburante

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilsta diventando un vero e proprio incubo per gli italiani, ed è una fetta sempre più grossa della spesa mensile di una famiglia. Ma c’è un modo per riuscire aun po’? Sì, e in questo caso è la tecnologia che ci viene in soccorso. Esistono infatti delle app che rilevano e confrontano in automatico tutti idei distributori di benzina nella zona in cui ci troviamo, indicandoci poi quello più economico. Qui consigliamo le5 app da utilizzare per trovare il distributore vicino a noi che applicapiù bassi rispetto alla media. Confrontando idele scegliendo i distributori più convenienti, è possibile, inoltre alcune di queste app offrono funzionalità aggiuntive, come ad esempio quella che ti permette di tenere traccia dei tuoi consumi e monitorare così i costi nel tempo.