La storia di Ahmed Dallo sfruttamento a Strasburgo | No ai subappalti

(Di venerdì 20 settembre 2024)Mahmoud è andato a, al Parlamento europeo, per raccontare "quello che succede nei cantieri e nelle catene dei". È l’ultima tappa dell’avventura del 22enne iniziata il 7 ottobre del 2019 a Fayyum, in Egitto. Dalla città famosa per i suoi muratori, manodopera per i cantieri milanesi, è partito il viaggio di, arrivato in Italia come minore non accompagnato dopo cinque mesi di peregrinazioni sulla rotta balcanica. Come tanti connazionali è finito a lavorare nei cantieri di Milano e dell’hinterland. Tanta fatica, orari interminabili, il lavoro “grigio“, la corsa contro il tempo per raccogliere quei soldi necessari per ripagare un viaggio costato 16mila euro, finiti nelle tasche dei trafficanti.