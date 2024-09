La ‘Locura’ di Lazza | Il mio dialogo con il lato oscuro della fama

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il, la rabbia che può scatenare e la conseguente necessità di uno sfogo diventano follia o meglio, a dirla con. È questo il titolo del nuovo album dell’artista, frutto di due anni di lavoro per lo più fuori dall’Italia (tra New York, Los Angeles, Miami e Parigi), per diciotto tracce che testimoniano un percorso maturo, denso, dritto e senza sbavature. In cui le ombre sono profondissime almeno quanto sono sfolgoranti le luci del successo. Disponibile dal 20 settembre per Island Records, il nuovo progetto diè certo destinato a farsi ascoltare e riascoltare (vedi alla voce permanenza in Top Ten) anche da chi è lontano dal genere rap. Certo, come ammette lo stesso Jacopo, il peso dell’album dei record ‘Sirio’ non è stato facile da gestire quando si è trattato di rientrare in studio e pensare a un nuovo lavoro.