Katy Perry 143 | un disco dance pop senza canzoni memorabili

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel complesso mondo del pop di oggi il magic touch, ancor più che in passato non è è per sempre. Nessuno può negare chesia stata una regina delle classifiche in questo millennio. Di dischi ene ha azzeccati quanto basta per avere un posto nella storia. Se però il buongiorno si vede dal mattino, entrando nel merito di 143, difficile prescindere dall'accoglienza ricevuta dal primo singolo in chiave femminista, Woman's World, stroncato da gran parte della critica. Anche per ragioni extramusicali, ovvero la scelta di tornare a collaborare con Dr. Luke, il produttore trascinato in tribunale dalla cantante statunitense Kesha con l’accusa di aver abusato sessualmente di lei. La questione si è poi chiusa con un accordo giudiziale tra le parti che hanno rinunciato ad andare a processo. Altre storie, che con la musica non hanno a che fare.