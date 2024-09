Juve-Napoli i tifosi azzurri sulla probabile chiusura del settore ospiti | Partiremo lo stesso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non è ancora chiaro se domani idelpotranno entrare neldello Stadium di Torino per assistere al match contro lantus., isi ribellano alladeldello stadio Per questo, sui social iche avevano già prenotato la trasferta stanno diffondendo il volantino che cita: Basta abusi! Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani dove a 24h dalla partita non c’è ancora un divieto ufficiale, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un’intera città.