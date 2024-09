Iraola spera di creare scompiglio ad Anfield in una partita aperta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-20 Il manager del Bournemouth, Andoni, ha dichiarato che i Cherries affronteranno il Liverpool in Premier League questo fine settimana, in un'impresa ardua. Parlando prima dellaha riconosciuto che lo scontro infrasettimanale di Champions League del Liverpool potrebbe offrire un leggero vantaggio, ma ha sottolineato la qualità della squadra di Arne Slot e la sua capacità di giocare in più competizioni. "Normalmente non gioco midweek è un vantaggio. Ma il Liverpool è composto da atleti di alto livello e probabilmente affronteremo la squadra più fisica della Premier League", ha detto. "Dobbiamo essere pronti per unaimpegnativa dal punto di vista fisico, ma penso che possiamo eguagliarli in questo senso".