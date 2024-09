Empoli la bella gioventù | battuto un Cagliari in crisi Esposito show

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’batte 2-0 ilin Sardegna. La squadra di D’Aversa riesce nel colpo esterno grazie alla rete dei suoi due giovani attaccanti Colombo ed. BLITZ TOSCANO – All’Unipol Domus di, i padroni di casa vanno a caccia del primo successo di questo campionato e provano a conquistarlo contro l’di Roberto D’Aversa. Il primo tempo si accende dalla mezzora in avanti. Alla prima vera occasione da gol, i toscani vanno in vantaggio: Colombo riceve palla sul filo del fuorigioco e con una brillante conclusione riesce a battere Scuffet per l’1-0. Si tratta del secondo gol in Serie A per l’attaccante scuola Milan, dopo il rigore trasformato all’Olimpico contro la Roma. Ilperò non sta a guardare e subito dopo reagisce prima con Luvumbo e poi con Deiola, ma bravissimo in entrambi i casi Vasquez.