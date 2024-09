Ecco la dottrina orale di Francesco La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arriva in libreria “Sii tenero, sii coraggioso”, (Garzanti – Lev) che raccoglie le conversazioni di papacon i gesuiti incontrati nel mondo durante i suoi viaggi apostolici. Il volume è curato da padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione. Il primo valore del libro è quello di raccogliere questi colloqui che hanno avuto luogo lontano dai microfoni ma che dopo i viaggi sono stati pubblicati, singolarmente, su La Civiltà cattolica, rivista diretta sino allo scorso anno dal padre Spadaro, testimone di tutti i colloqui raccolti. Ne emerge un discorso a tappe, che illustra le attese dei gesuiti in diversi Paesi del mondo, le loro necessità e le risposte del papa. Si potrebbero fare tantissimi esempi;ne uno. In Irlanda, dove la Chiesa è provata dagli abusi sessuali contro i minori, la prima domanda è su questo, sul cosa fare.