Disastro auto elettriche nelle immatricolazioni di agosto Senza incentivi cali fino al 66% Anche Mercedes taglia le stime sulla Cina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Continuano a piovere pietre sull’industria dell’europea. Giovedì sono stati diffusi terribili dati sulle, con un generale – 16,5% e un – 44% per l’elettrico. Volkswagen valuta il taglio di migliaia di posti e le prime chiusure della sua storia di stabilimenti europei. Oggi, dopo Bmw e la stessa Volkswagen,leper il 2024, principalmente a causa del rapido deterioramento del mercato in, il mercato più importante per le case tedesche. Qui le consegnesono calate del 13%. La casa di Stoccarda haannunciato il richiamo di mezzo milioni di. Molti dei guai dell’industria tedesca delle quattroruote provengono da Oriente. Da un lato lanon compra più come prima, dall’altro è diventato un agguerritissimo concorrente sulle vetture, comparto in cui la Germania, e non solo, è in ritardo.