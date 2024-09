Diffamò Barbara D’Urso condannata Nike Rivelli figlia di Ornella Muti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alessandria, 20 settembre 2024 –, querelata daper diffamazione aggravata, è stata condanna al pagamento di una multa da 800 euro dal tribunale di Alessandria., secondo l’accusa, in due video pubblicati sul proprio profilo Instagram nel 2019, usò espressioni tali da far intendere che il successo lavorativo dellafosse dovuto non tanto alle capacità professionali ma a favoritismi. Le parole della difesa La difesa diha sempre sostenuto che quei video erano invece una critica ad un modello di televisione rappresentato dalla stessa. Lettura rigettata dagli avvocati che hanno assistito. Sottolinea Marco Farina, che ha collaborato con Salvatore Pino, al telefono con Quotidiano.net: “La querela diha voluto ristabilire verità e un limite di decenza a quel che si può scrivere in pubblico.