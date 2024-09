Come sta Sabrina Salerno dopo l’intervento al seno

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 settembre 2024) In un post condiviso su socialaveva annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al. Oggi,l’operazione, l’artista ne rivela l’esito. Ricordando l’importanza della prevenzione,aveva annunciato, in un post condiviso sui suoi account social ufficiali, di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo maligno al. La cantante e attrice, aveva spiegato di aver scoperto la lesione grazie ad una mammografia. Ad operazione conclusa l’artista e i medici che hanno effettuatone rivelano l’esito.@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipParlano i medici diA poche ore dall’operazione alaveva condiviso sui social una foto dall’ospedale accompagnata da un chiaro messaggio: “Ci siamo.