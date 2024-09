Chiara Ferragni sul singolo di Fedez che uscirà stanotte | Non sarà l’ennesimo dissing ma una finta canzone romantica per sfruttare il momento

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non accenna a placarsi la guerra social che negli ultimi ha coinvolto i rapper Tony Effe ee che nelle ultime ore ha interessato anche. Dopo la pubblicazione del, scritto da Tony, nel quale ci sono stati anche spiacevoli riferimenti a Leone, il primo figlio dell’imprenditrice digitale e di, infatti, quest’ultimo ha deciso di rispondere per le rime, pubblicando l’estratto delAllucinazione Collettiva, cheall’una di questa notte, in cui attacca duramente l’ex moglie. Dopo essere venuta a conoscenza di ciò, laha deciso di replicare pubblicando un comunicato sulle sue storie Instagram: Questa sera nonche ha intrattenuto molto, ma una, priva di sincerità.