Chiara Ferragni messaggio a Fedez e Tony Effe | Lasciatemi fuori da questi giochi

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – “Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciatada”.rompe il silenzio con una storia su Instagram. L’influencer, da giorni al centro dello scontro tra l’ex marito, si esprime a poche ore dall’uscita di ‘Allucinazione collettiva’, la canzone nella qualela attacca in maniera diretta. “Non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili”, dice l’imprenditrice. E aggiunge: “In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose.