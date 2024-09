Bimbo ucciso da van guidato dal padre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 20.00 Undi 8 anni è morto, alla periferia di Perugia, investito dal furgonedal. In base a quanto ricostruito, il bambino era a bordo con i genitori e i fratelli. Il veicolo si è fermato in un parcheggio in una zona commerciale. Quando si è rimesso in moto, il piccolo avrebbe aperto il portellone e sarebbe sceso dal furgone in movimento. Avrebbe perso l'equilibrio, finendo sotto il mezzo. Ilnon ha potuto evitarlo. Inutili i soccorsi.